«Находят себя»: Губернатор Тамбовской области доложил Путину о помощи ветеранам

Благодаря кадровой программе участники СВО могут устроиться на госслужбу.
Ветераны СВО из Тамбовской области находят новую работу через кадровую программу
Ветераны специальной военной операции (СВО) из Тамбовской области находят себя в гражданской жизни благодаря программе «Герои Тамбовщины». Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор региона Евгений Первышов.
«Многие ребята (бойцы СВО — Прим. ред.) сейчас находят себя в жизни: либо возвращаются на свои привычные рабочие места, либо по прохождении определенных экзаменов, тестов находят себя на государственной и муниципальной службе», — рассказал глава региона.
Также Первышов подчеркнул, что сам участвовал в спецоперации и находится в постоянном контакте с участниками программы «Герои Тамбовщины». Губернатор отметил, что лично принимает как ветеранов, так и членов их семей, и сам получает от них ощутимую поддержку. Вместе с ним прием военнослужащих ведут бойцы, уже получившие посты на государственной муниципальной службе.
Ранее 5-tv.ru писал, что участник программы «Время героев», Герой России, кавалер ордена Мужества Анатолий Сысоев пообещал Путину помочь ветеранам СВО, участвующим в выборах.
