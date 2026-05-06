«Находят себя»: Губернатор Тамбовской области доложил Путину о помощи ветеранам

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

Благодаря кадровой программе участники СВО могут устроиться на госслужбу.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Ветераны СВО из Тамбовской области находят новую работу через кадровую программу

Ветераны специальной военной операции (СВО) из Тамбовской области находят себя в гражданской жизни благодаря программе «Герои Тамбовщины». Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

«Многие ребята (бойцы СВО — Прим. ред.) сейчас находят себя в жизни: либо возвращаются на свои привычные рабочие места, либо по прохождении определенных экзаменов, тестов находят себя на государственной и муниципальной службе», — рассказал глава региона.

Также Первышов подчеркнул, что сам участвовал в спецоперации и находится в постоянном контакте с участниками программы «Герои Тамбовщины». Губернатор отметил, что лично принимает как ветеранов, так и членов их семей, и сам получает от них ощутимую поддержку. Вместе с ним прием военнослужащих ведут бойцы, уже получившие посты на государственной муниципальной службе.

Ранее 5-tv.ru писал, что участник программы «Время героев», Герой России, кавалер ордена Мужества Анатолий Сысоев пообещал Путину помочь ветеранам СВО, участвующим в выборах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
6 мая
«Солнцепек» уничтожил позиции ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
6 мая
«Мста-Б» уничтожила опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5 мая
Российские подразделения морской пехоты обеспечивают логистику на передовой. Лучшее видео из зоны СВО
5 мая
«Ланцет» против техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 мая
Не оставили шансов дронам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 мая
Вертолет Ми-28НМ в деле. Лучшее видео из зоны СВО
3 мая
ВС РФ усилили наступление на нескольких участках фронта
2 мая
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Мирополье в Сумской области
2 мая
«Чудовищное преступление»: в МИД РФ вспоминают жертв пожара в в одесском Доме профсоюзов
2 мая
«Орлан-30» помог артиллеристам уничтожить опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:53
«Накидывает пуху»: Гуф ответил на обвинения в обмане блогера
16:45
«Мы просто ждем»: пассажир о вспышке хантавируса на круизном лайнере
16:36
«Бежали через лес»: бывший пациент рассказал о жестокости в рехабе Стаса Пьехи
16:25
Юра Борисов в главной роли: в Москве пройдет пресс-показ спектакля «Гамлет»
16:13
«Находят себя»: Губернатор Тамбовской области доложил Путину о помощи ветеранам
15:55
Исповедь за забором: незнакомцы атакуют одинокую женщину жалобами на жен

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Мир магии в наушниках: анонсирован новый проект о Гарри Поттере
Мальчик из Иркутска неделю не говорил родителям о пуле в руке
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео