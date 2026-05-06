Юра Борисов в главной роли: в Москве пройдет пресс-показ спектакля «Гамлет»

Юра Борисов сыграет Гамлета в новой постановке пьесы на сцене МХТ

В Москве 13 мая на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова пройдет пресс-показ спектакля режиссера Андрея Гончарова «Гамлет» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. В актерской труппе примут участие Юра Борисов, Анна Чиповская, Артем Быстров и другие артисты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

На мероприятии зрителям покажут фрагменты спектакля, а после состоится встреча с участием режиссера и исполнителей главных ролей. Постановка «Гамлета» от Гончарова станет третьим обращением к пьесе Шекспира в художественном театре имени А. П. Чехова.

В начале 20 века англичанин Эдвард Гордон Крэг ставил «Гамлета» в МХТ, основываясь на религиозных сюжетах из Библии. Он показал блистающего золотом Эльсинора не как реальность, а как видение датского принца, призванного ценой жизни очистить королевский дворец от скверны.

Спустя целый век, в 2005 году, Юрий Бутусов показал пьесу со стороны тотального одиночества. Его Гамлет в продуваемой всеми ветрами пустоте был под влиянием судьбы и на вопрос «Быть или не быть?» находил ответ: «Будь, что будет». Кроме того, у его героев нет времени на сомнения и пространные монологи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как перекупщики захватили театральный рынок и почему закон их не останавливает. Цена билетов на премьеру «Гамлета» с Юрой Борисовым в главной роли перевалила за 300 тысяч рублей.

