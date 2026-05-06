Юра Борисов в главной роли: в Москве пройдет пресс-показ спектакля «Гамлет»

|
Екатерина Чумоватова
Екатерина Чумоватова 32 0

Постановка от Гончарова станет третьим обращением к пьесе Шекспира в МХТ имени А. П. Чехова.

Когда и где пройдет пресс-релиз спектакля Гамлет

Фото: Валентин Блох

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юра Борисов сыграет Гамлета в новой постановке пьесы на сцене МХТ

В Москве 13 мая на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова пройдет пресс-показ спектакля режиссера Андрея Гончарова «Гамлет» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. В актерской труппе примут участие Юра Борисов, Анна Чиповская, Артем Быстров и другие артисты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

На мероприятии зрителям покажут фрагменты спектакля, а после состоится встреча с участием режиссера и исполнителей главных ролей. Постановка «Гамлета» от Гончарова станет третьим обращением к пьесе Шекспира в художественном театре имени А. П. Чехова.

В начале 20 века англичанин Эдвард Гордон Крэг ставил «Гамлета» в МХТ, основываясь на религиозных сюжетах из Библии. Он показал блистающего золотом Эльсинора не как реальность, а как видение датского принца, призванного ценой жизни очистить королевский дворец от скверны.

Спустя целый век, в 2005 году, Юрий Бутусов показал пьесу со стороны тотального одиночества. Его Гамлет в продуваемой всеми ветрами пустоте был под влиянием судьбы и на вопрос «Быть или не быть?» находил ответ: «Будь, что будет». Кроме того, у его героев нет времени на сомнения и пространные монологи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как перекупщики захватили театральный рынок и почему закон их не останавливает. Цена билетов на премьеру «Гамлета» с Юрой Борисовым в главной роли перевалила за 300 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:53
«Накидывает пуху»: Гуф ответил на обвинения в обмане блогера
16:45
«Мы просто ждем»: пассажир о вспышке хантавируса на круизном лайнере
16:36
«Бежали через лес»: бывший пациент рассказал о жестокости в рехабе Стаса Пьехи
16:25
Юра Борисов в главной роли: в Москве пройдет пресс-показ спектакля «Гамлет»
16:13
«Находят себя»: Губернатор Тамбовской области доложил Путину о помощи ветеранам
15:55
Исповедь за забором: незнакомцы атакуют одинокую женщину жалобами на жен

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Мир магии в наушниках: анонсирован новый проект о Гарри Поттере
Мальчик из Иркутска неделю не говорил родителям о пуле в руке
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео