Крупные переводы самому себе через СБП будут считаться подозрительными

В Центробанке нашли еще один способ, как защитить россиян от мошенников. Теперь крупные переводы самому себе с помощью Системы быстрых платежей будут считаться подозрительными.

Если в этот же день клиент попытается отправить эти деньги другому лицу, операцию могут заблокировать. Дело в том, что аферисты стараются убедить свои жертвы переводить все накопления на один счет. Так им легче похитить средства.

Мошенники, использующие дипфейки, часто применяют определенные фразы, чтобы выманить у россиян персональные данные и доступ к аккаунтам на портале Госуслуги.

Правоохранители уточнили, что подобные обманные схемы нередко сопровождаются эмоциональными обращениями. Среди наиболее распространенных фраз названы: «Мама/папа, я в беде, срочно нужны деньги», «У меня проблемы, помоги» и «Это срочно, переведи на эту карту».

