Крупные переводы самому себе через СБП будут считаться подозрительными

Эфирная новость 72 0

Мошенники нередко пытаются убедить потенциальных жертв вывести все деньги на один счет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Центробанке нашли еще один способ, как защитить россиян от мошенников. Теперь крупные переводы самому себе с помощью Системы быстрых платежей будут считаться подозрительными.

Если в этот же день клиент попытается отправить эти деньги другому лицу, операцию могут заблокировать. Дело в том, что аферисты стараются убедить свои жертвы переводить все накопления на один счет. Так им легче похитить средства.

Ранее 5-tv.ru писал, какие фразы выдают мошенников с дипфейками.

Мошенники, использующие дипфейки, часто применяют определенные фразы, чтобы выманить у россиян персональные данные и доступ к аккаунтам на портале Госуслуги.

Правоохранители уточнили, что подобные обманные схемы нередко сопровождаются эмоциональными обращениями. Среди наиболее распространенных фраз названы: «Мама/папа, я в беде, срочно нужны деньги», «У меня проблемы, помоги» и «Это срочно, переведи на эту карту».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:33
Умер 59-летний музыкант, саксофонист и композитор Клето Эскобедо
2:13
«Вирусная тема»: Макрон обвинил Россию в «информационной войне» из-за клопов
1:53
«Выводы делайте сами»: сколько тел боевиков ВСУ Россия передала Украине в 2025 году
1:32
«Только две операции»: какие денежные переводы могут вызвать подозрения
1:15
Лавров заявил о готовности России к саммиту с США в Будапеште
1:01
Госдума приняла закон о больничных для самозанятых

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году