Народный артист России скончался 8 ноября в возрасте 68 лет.

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Дмитрий Трубочкин: Симонов обладал уникальным даром мгновенно устанавливать контакт с публикой

Народный артист России Владимир Симонов обладал уникальным даром мгновенно устанавливать контакт с публикой и управлять ее эмоциями. О магической силе артиста в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал профессор ГИТИСа, помощник руководителя Театра Вахтангова Дмитрий Трубочкин.

Трубочкин в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru поделился наблюдениями о редком даре актера, который позволял ему владеть зрительным залом без единого слова.

Масштаб его артистической личности был таков, что одним жестом он мог мгновенно изменить атмосферу в театре.

«Одним словом, одним жестом мог „переломить“ настроение зала, ему не нужно было готовиться. Просто улыбнулся — зал смеется. Поел из тарелочки, которую ему дали из жалости в спектакле „Минетти“ — и зал почти плачет. Удивительный это был человек», — рассказал Трубочкин.

Профессор также отметил необыкновенное сочетание в Симонове душевной мягкости и физической мощи.

По его словам, артист был «очень добрым, доверчивым и открытым», но при этом в нем таилась огромная сила.

«Он очень большой человек — если он раскрылится, разыграется, то будет колоссальная трагедия, смешная комедия. Но вот это вот чувство мягкости абсолютной — оно так же изначально, как и его сила», — подчеркнул Трубочкин.

Владимир Симонов скончался 9 ноября на 69-м году жизни от сердечной недостаточности. После себя он оставил богатейшее творческое наследие, включившее в себя около 157 ролей в театре и кино, среди которых — «Одиноким предоставляется общежитие», «Дети Арбата», «Перевал Дятлова» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, церемония прощания с Владимиром Симоновым прошла в Театре Вахтангова.

