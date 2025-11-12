Замаскированный сахар: как отличить просто калорийную еду от вредной

Эндокринолог Овчарова: мюсли могут быть вреднее многих более калорийных продуктов

Мюсли и йогурты принесут организму больше вреда, чем пользы. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-гинеколог, эндокринолог Татьяна Овчарова.

По ее словам, есть продукты, которые способны дать организму лишь пустые калории и навредить здоровью. Причем, многие из них «притворяются» полезными. К таковым можно отнести мюсли, гранолу и фитнес-батончики.

В большинстве случаев это засахаренные хлопья в масле, пусть и с добавлением витаминов. А в продуктах, которые позиционируются как обезжиренные, нередко встречаются крахмал или все тот же сахар. Эти вещества позволяют улучшить вкус.

В якобы полезных соках глюкозы почти столько, же сколько и в коле. Эксперт предупредила, что это вещество производители часто прячут за другими терминами. И в составе того же «диетического» йогурта может быть аж четыре ложки сахара.

«Чтобы обнаружить скрытые сахара, важно внимательно изучать состав. Сахар маскируется под десятками названий: сахароза, глюкоза, фруктоза, кукурузный сироп, патока, меласса, ячменный солод, концентрат фруктового сока. Чем ближе к началу списка стоит любой из этих ингредиентов, тем больше сахара в продукте», — отметила эндокринолог.

Также стоит обратить внимание на наличие трансжиров в продукте. Ведь они не просто калорийны, но и токсичны, так как способны понизить уровень «хорошего» холестерина и повысить «плохой». Что чревато серьезными проблемами с сосудами.

На упаковках их обозначают умной фразой «частично гидрогенизированные растительные масла». Трансжиры можно встретить в маргарине, дешевом сливочном масле, фастфуде, продуктах во фритюре, полуфабрикатах и кондитерских изделиях долгого хранения, например, в печенье.

Овчарова подчеркнула, что сам факт калорийности продукта еще ничего не значит. Нужно обращать внимание на наличие химических добавок и всего вышеперечисленного в составе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие продукты богаты витамином C.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.