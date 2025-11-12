Умерла экс-глава минздрава Свердловской области Маргарита Медведева

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 76 0

В сентябре ей исполнился 101 год.

Умерла экс-глава минздрава Свердловской области Медведева

Фото: пресс-служба свердловского минздрава

В Екатеринбурге на 102-м году жизни умерла Маргарита Медведева — легендарный врач, возглавлявшая в разные годы Свердловский городской здравотдел, ныне Министерство здравоохранения Свердловской области. О ее кончине сообщили на официальной странице ведомства в социальной «ВКонтакте».

В региональном Минздраве отметили, что Маргарита Михайловна внесла значительный вклад в развитие системы здравоохранения области, посвятив всю жизнь служению людям и спасению их жизней.

«Очень много лечебных учреждений в Екатеринбурге появилось благодаря невероятной управленческой смелости и неутомимости Маргариты Михайловны. Она до последнего момента сохраняла жизненную энергию. 13 сентября ей исполнился 101 год», — подчеркнула заместитель губернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Профессиональный путь Медведевой начался в годы Великой Отечественной войны. В то время она была мобилизована на трудовой фронт в Омскую область, где участвовала в медицинском обеспечении эвакуированных предприятий. Позднее работала во Всесоюзном институте микробиологии и эпидемиологии, временно размещенном на Урале. В 1947 году окончила санитарно-гигиенический факультет Свердловского медицинского института.

Особое место в ее биографии занимает участие в ликвидации вспышки сибирской язвы на Урале. По оценке специалистов, именно ее решительные действия и профессионализм позволили оперативно локализовать опасное заболевание.

За многолетний труд и выдающиеся заслуги Маргарита Медведева была награждена орденом «Знак Почета», знаками «Отличник здравоохранения», «За заслуги перед Свердловской областью III степени» и «За заслуги в ветеранском движении». В 2016 году ей было присвоено почетное звание «Дочь города — дочь России».

