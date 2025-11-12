Путин и Токаев подписали декларацию об уровне отношений РФ и Казахстана

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 83 0

В документе указаны ключевые направления развития двустороннего сотрудничества.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию о переходе отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Это произошло в ходе видеоконференции, ведущейся в Telegram-канале Кремля, на пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

Отмечалось, что в совместном документе о всеобъемлющем стратегическом партнерстве будут указаны ключевые направления развития двусторонних отношений. Также в присутствии глав государств прошел обмен подписанными межправительственными и межведомственными документами.

В Москву глава Казахстана прибыл с государственным визитом 11 ноября. При встрече Токаев охарактеризовал Путина как старшего товарища. Он заявил, что хотел бы поделиться с российским лидером, своим мнением о международных событиях. В дальнейшем Токаев пригласил президента России посетить республику с государственным визитом в 2026 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, Токаев заявил об отсутствии разногласий между Казахстаном и Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
Мокрый снег в Москве обещают уже в эти выходные
19:46
Впервые в истории созданная ИИ песня возглавила чарт Billboard
19:41
На участие в социальной премии «Мы вместе» подали более 50 тысяч заявок
19:33
Королевский размах: пассажирку в Пулково встретили на карете
19:27
Марк Богатырев ответил на слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц
19:24
«Едем на кладбище»: в Самарской области пассажирка угрожала таксисту мачете из-за музыки

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году