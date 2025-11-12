Путин призвал создавать собственные технологические платформы

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Президент России предложил подумать над образовательной программой подготовки технических специалистов совместно с коллегами из Казахстана.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин призвал создавать собственные технологические платформы, а не ограничиваться импортозамещением. Об этом он сказал в своем обращении к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«Мы уже в России давно поняли, что дело даже не в импортозамещении, а именно в создании собственных технологических платформ — вот к чему мы должны стремиться, к чему мы должны идти и для чего готовить должны кадры», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что квалифицированные кадры по прикладным специальностям в РФ и Казахстане особо востребованы, что, в том числе, связано с импортозамещением. Президент России предложил подумать над образовательной программой подготовки технических специалистов совместно с коллегами из Казахстана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Токаев отметил устоявшуюся дружбу народов России и Казахстана. Лидеры двух государств подтвердили, что самая протяженная граница в мире — это граница доверия и общего будущего. Глава Казахстана назвал обе страны надежными стратегическими партнерами и союзниками, чье конструктивное сотрудничество наполняется новым содержанием. Он заверил, что в отношениях двух государств попросту «отсутствуют проблемы».

