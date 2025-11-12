Пятый международный турнир «Кубок «Небесная грация» стартовал в Пекине

В Пекине стартовал международный турнир по художественной гимнастике — «Кубок «Небесная грация». И он уже вошел в историю! Впервые в этом виде спорта на помощь судьям пришел искусственный интеллект. А еще эти соревнования стали самыми представительными за все годы.

Среди участников — сотни спортсменок из трех десятков стран. Корреспондент «Известий» Николай Иванов тоже находится в Поднебесной.

Загадочный Китай. Цивилизация с историей в пять тысяч лет. Пекин на три дня стал столицей изящества и красоты: именно здесь стартовал пятый, юбилейный Международный турнир «Кубок «Небесная грация». Больше 200 спортсменок из трех десятков стран. Это рекорд турнира. Причем Пекин принимает «Кубок «Небесная Грация» уже во второй раз.

«Сегодня мы снова с вами в Пекине, и я благодарю наших китайских друзей не только за то, что они нас пригласили, но и за то, что они проделали огромную работу для того, чтобы турнир прошел на самом высоком уровне, а спортсмены более чем из тридцати стран чувствовали себя как дома. Желаю удачи участникам соревнований и пусть победит сильнейший», — сказала олимпийская чемпионка, президент Международной ассоциации «Небесная грация» Алина Кабаева.

Турнир — по правилам Международной ассоциации «Небесная грация». Они позволяют гимнасткам максимально раскрыть возможности тела и творческий потенциал. Расширена таблица элементов, снова есть упражнения со скакалкой, которые Международная федерация гимнастики исключила в 2011 году. По инициативе Алины Кабаевой скакалка снова в почете.

«Уровень этого турнира поразительно высокий. Я так рада наблюдать за выступлениями этих молодых, красивых, талантливых гимнасток. И я думаю, это здорово — иметь такое первенство, где используются все пять предметов», — отметила первая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Лори Фанг.

Это мнение первой олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Лори Фанг. Среди почетных гостей турнира и чемпионка Олимпиады в Токио Линой Ашрам, Юлия Барсукова, Александра Тимошенко, Евгения Канаева. Для участниц турнира это дополнительная ответственность.

«Правила „Небесной грации“ прекрасны, они подталкивают гимнасток становиться лучше. Кстати, я буду исполнять элемент из арсенала Алины Кабаевой», — поделилась участница турнира Джансен Чейд из ЮАР.

«Правила здесь сложнее, зато за некоторые элементы мы можем набрать больше баллов», — поделилась участница турнира Визнер Ханна Панна из Венгрии.

«Понимаем, что по правилам „Небесной грации“ чистота — это, наверное, одно из самых главных, и поэтому мы очень вычищали ноги везде, смещение, также работа над артистикой», — рассказала участница турнира из Белоруссии Кирьяна Шевцова.

Среди фаворитов, конечно же, наши спортсменки. Вот такую теплую встречу устроили олимпийской чемпионке воспитанницы академии «Небесная Грация».

Здесь именно наши гимнастки задают тон.

«Столько замечательных детей, талантливых, ярких вдохновляющих. Я здесь, чтобы поддержать российских гимнасток. Россия делится с миром своей выдающейся школой. И это прекрасно», — сказала тренер по художественной гимнастике и хореограф из Болгарии Нешка Робева.

Впервые в истории в художественной гимнастике судьям помогает искусственный интеллект. Ноу-хау придет на выручку, когда нужно объективно оценить, например, такой сложный параметр, как артистизм.

«Для нас это волнительно на самом деле, потому что, хотя искусственный интеллект разрабатывали наши российские специалисты, но мы знаем, что может Китай», — сказала Алина Кабаева.

«Все сказали, что госпожа Кабаева привезла новую технологию, новый имидж», — отметил китайский режиссер.

«Это была моя идея, а технологию-то сделали люди, которые занимаются искусственным интеллектом», — ответила Кабаева.

Само турнирное пространство впечатляет. Showgun — это гигантский спортивный комплекс. А турнир проходит на хоккейной арене. Специально для соревнований здесь растопили лед для удобства и спортсменок, и зрителей.

Каждая деталь продумана: орхидеи, гортензии в зоне kiss and cry. Лазерные лучи, которые рисуют кубок прямо на ковре. Мелочей нет, российская и китайская команды постоянно в контакте. Вместе ставили номера для церемонии открытия.

«Я, как всегда, думала, что будет очень тяжело, но так все быстренько скомпоновались и друг друга поняли», — рассказала хореограф Наталья Белугина.

Все ради спорта и искусства.

«Мы создали лучшую международную команду, чтобы сделать такое замечательное мероприятие. Я думаю, что это имеет очень большое значение для сочетания китайской и российской культуры и спорта», — рассказал режиссер Международного турнира «Небесная грация» Ся Дао.

В Китае к художественной гимнастике максимально уважительное отношение. Это идет из древности. Еще три тысячи лет назад в Поднебесной зародилась практика даоинь: плавные движения, акцент на гибкости и глубокая духовная составляющая. Что здесь ценят особенно.

Борьба началась.

