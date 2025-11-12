Первый старт с космодрома «Байтерек» наметили на конец года

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 64 0

Путин анонсировал скорый запуск новой ракеты-носителя в рамках совместного с Казахстаном проекта.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Россия и Казахстан выходят на финишную прямую в реализации масштабного космического проекта «Байтерек» — первый пуск с нового ракетного комплекса планируется осуществить в ближайшие месяцы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Рассчитываем, что первый старт с „Байтерека“ состоится до конца текущего года», — заявил российский лидер.

Этот амбициозный проект стал новым этапом в тесной космической кооперации двух стран, которая исторически строится вокруг совместной эксплуатации космодрома «Байконур».

«Байтерек» предусматривает создание современного ракетно-космического комплекса, специально предназначенного для запусков перспективной российской ракеты-носителя «Союз-5».

Разработка новой ракеты активно продолжается.

Еще 10 октября госкорпорация «Роскосмос» сообщила об успешном завершении огневых испытаний первой ступени «Союза-5», оснащенной мощным двигателем РД-171МВ. Важно, что эта же ступень ляжет в основу создаваемой ракеты сверхтяжелого класса.

«Союз-5» — ракета-носитель среднего класса с повышенной грузоподъемностью, способная выводить на низкую орговую орбиту до 17 тонн полезной нагрузки.

Для ее запусков будет использоваться площадка на Байконуре, ранее служившая для пусков ракет «Зенит». Работы ведутся в тесном сотрудничестве: Россия отвечает за создание ракеты, а Казахстан — за модернизацию стартового комплекса. Полномасштабная эксплуатация нового комплекса запланирована на 2028 год.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Токаев отметил устоявшуюся дружбу народов России и Казахстана.

