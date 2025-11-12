«Я просто была рекламой»: Гузеева о связи с аферой про продаже домой на Бали

Обманутые люди требуют привлечь к ответу не только мошенника-застройщика, но и звезду «Жестокого романса».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Лариса Гузеева: я тоже не получила недвижимость на Бали

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева впервые подробно объяснила, какую роль сыграла в афере с продажей домов на Бали.

Почти три десятка человек заплатили около восьми миллионов долларов, однако свои дома так и не получили. И теперь требуют привлечь к ответу не только скандально известного застройщика Сергея Домогацкого, но и саму артистку. Ведь многие поверили именно ее советам. Эксклюзивный комментарий по этому громкому делу записали наши корреспонденты.

«Я просто была рекламой. Миллион человек рекламировали виллы у Домогацкого. Ко мне могла быть какая-то предъява, если бы я была с ним в доле. Я не знала, я тоже эту недвижимость не получила», — сообщила Гузеева.

За три года сроки сдачи смещались по самым невероятным причинам. В последний раз Домогацкий заявлял, что он якобы был похищен мафией. Однако в это же время у магната нашли новые роскошные апартаменты за два миллиона долларов. Обманутые клиенты массово обращаются в полицию.

