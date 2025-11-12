Токаев назвал Путина деятелем глобального масштаба и защитником России

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 65 0

В Казахстане с уважением относятся к президенту РФ.

Фото, видео: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Граждане Казахстана знают президента России Владимира Путина как деятеля глобального масштаба, а в мире в российском лидере видят символ защиты страны и русских людей. Об этом сообщил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главой России.

При этом он добавил, что в Казахстане уважают президента РФ.

«Мы в Казахстане знаем и уважаем президента России как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира», — подчеркнул Токаев.

Помимо этого, он отметил, что Путин защищает интересы как русского народа, так и всей России в мире.

До этого Токаев назвал уникальным масштаб сотрудничества двух государств на встрече с российским лидером. К тому же он отметил, что у стран заметны значительные успехи в торгово-экономическом взаимодействии, и обозначил перспективы сотрудничества в атомной сфере.

Ранее, писал 5-tv.ru, Токаев отметил устоявшуюся дружбу народов России и Казахстана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
Цифровое бессмертие: Маск заявил, что люди смогут «загружать» сознание в роботов
19:50
Мокрый снег в Москве обещают уже в эти выходные
19:46
Впервые в истории созданная ИИ песня возглавила чарт Billboard
19:41
На участие в социальной премии «Мы вместе» подали более 50 тысяч заявок
19:33
Королевский размах: пассажирку в Пулково встретили на карете
19:27
Марк Богатырев ответил на слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году