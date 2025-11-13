Фридрих Мерц экономические резервы Германии истощены

Экономические резервы Германии практически на исходе, поэтому цель страны — обеспечить стабильность в вопросе ведения бизнеса в будущем. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время годового экономического отчета.

По словам политика, страна на протяжении многих лет жила за счет капитала, из-за чего резервы экономики изрядно истощились. Для решения этого вопроса необходимо сделать Германию действительно подходящим местом для ведения бизнеса в дальнейшем, учитывая быстро меняющиеся условия глобальной обстановки.

Также Мерц подчеркнул, что немецкие власти заинтересованы в основательном улучшении экономической ситуации, однако потенциал страны не используется в полной мере.

По словам канцлера, Германии необходимо повысить ценовую конкурентоспособность экономики страны. Даже каждый евро, который будет сэкономлен на бюрократии, может быть эффективно использован в других компаниях.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Берлин выделит деньги Киеву в ущерб интересам собственных граждан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX