«Резервы экономики истощены»: Мерц о финансовой ситуации в Германии

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 51 0

Немецкие власти заинтересованы в улучшении ситуации, однако потенциал страны не используется в полной мере.

Почему в Германии страдает экономика

Фото: Reuters/Lisi Niesner

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фридрих Мерц экономические резервы Германии истощены

Экономические резервы Германии практически на исходе, поэтому цель страны — обеспечить стабильность в вопросе ведения бизнеса в будущем. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время годового экономического отчета.

По словам политика, страна на протяжении многих лет жила за счет капитала, из-за чего резервы экономики изрядно истощились. Для решения этого вопроса необходимо сделать Германию действительно подходящим местом для ведения бизнеса в дальнейшем, учитывая быстро меняющиеся условия глобальной обстановки.

Также Мерц подчеркнул, что немецкие власти заинтересованы в основательном улучшении экономической ситуации, однако потенциал страны не используется в полной мере.

По словам канцлера, Германии необходимо повысить ценовую конкурентоспособность экономики страны. Даже каждый евро, который будет сэкономлен на бюрократии, может быть эффективно использован в других компаниях.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Берлин выделит деньги Киеву в ущерб интересам собственных граждан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:33
Умер 59-летний музыкант, саксофонист и композитор Клето Эскобедо
2:13
«Вирусная тема»: Макрон обвинил Россию в «информационной войне» из-за клопов
1:53
«Выводы делайте сами»: сколько тел боевиков ВСУ Россия передала Украине в 2025 году
1:32
«Только две операции»: какие денежные переводы могут вызвать подозрения
1:15
Лавров заявил о готовности России к саммиту с США в Будапеште
1:01
Госдума приняла закон о больничных для самозанятых

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году