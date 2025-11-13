«Выводы делайте сами»: сколько тел боевиков ВСУ Россия передала Украине в 2025 году

Лавров: Россия передала в 2025 году Украине более девяти тысяч тел боевиков ВСУ

Россия в 2025 году передала Украине более девяти тысяч тел военнослужащих ВСУ. При этом взамен Москва получила только 143 тела погибших бойцов ВС РФ. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал ТАСС.

«О потерях на поле боя, как правило, не говорят публично. Скажу только, что в этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов. Выводы делайте сами», — отметил дипломат.

Договоренность об обмене пленными по формуле «тысяча на тысячу» была достигнута между представителями России и Украины по итогам двух первых раундов переговоров в Стамбуле в мае 2025 года. В июне Москва передала Киеву более шести тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ. При этом вернуть в Россию удалось только 78 тел погибших российских бойцов. В июле произошел обмен тысячи погибших украинцев на 19 тел военнослужащих ВС РФ.

С конца августа до конца октября Россия передала Украине еще две тысячи тел. При этом взамен Москва получила только 50 тел российских солдат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Турция не видит предпосылок нового раунда переговоров по Украине.

