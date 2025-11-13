«Выводы делайте сами»: сколько тел боевиков ВСУ Россия передала Украине в 2025 году

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 72 0

И сколько солдат ВС РФ Киев вернул Москве?

Сколько Россия передала Украине тел солдат ВСУ в 2025 году

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Владимира Мединского

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров: Россия передала в 2025 году Украине более девяти тысяч тел боевиков ВСУ

Россия в 2025 году передала Украине более девяти тысяч тел военнослужащих ВСУ. При этом взамен Москва получила только 143 тела погибших бойцов ВС РФ. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал ТАСС.

«О потерях на поле боя, как правило, не говорят публично. Скажу только, что в этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов. Выводы делайте сами», — отметил дипломат.

Договоренность об обмене пленными по формуле «тысяча на тысячу» была достигнута между представителями России и Украины по итогам двух первых раундов переговоров в Стамбуле в мае 2025 года. В июне Москва передала Киеву более шести тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ. При этом вернуть в Россию удалось только 78 тел погибших российских бойцов. В июле произошел обмен тысячи погибших украинцев на 19 тел военнослужащих ВС РФ.

С конца августа до конца октября Россия передала Украине еще две тысячи тел. При этом взамен Москва получила только 50 тел российских солдат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Турция не видит предпосылок нового раунда переговоров по Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:33
Умер 59-летний музыкант, саксофонист и композитор Клето Эскобедо
2:13
«Вирусная тема»: Макрон обвинил Россию в «информационной войне» из-за клопов
1:53
«Выводы делайте сами»: сколько тел боевиков ВСУ Россия передала Украине в 2025 году
1:32
«Только две операции»: какие денежные переводы могут вызвать подозрения
1:15
Лавров заявил о готовности России к саммиту с США в Будапеште
1:01
Госдума приняла закон о больничных для самозанятых

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году