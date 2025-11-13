«Письмо Деду Морозу»: как актеры создавали новогоднюю сказку с Наталией Орейро
Чем Россия нравится звезде аргентинских сериалов?
Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Вытольский; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Москве прошла презентация фильма «Письмо Деду Морозу» с Наталией Орейро
В Москве прошла презентация новогодней комедии «Письмо Деду Морозу», в которой одну из главных ролей исполнила актриса и певица Наталия Орейро. Создатели фильма и артисты рассказали 5-tv.ru о том, как проходили съемки картины и как им удалось претворить в жизнь давно забытые мечты.
Антон Филипенко: «Она хорошо выглядит»
Актер Антон Филипенко заявил, что певица Наталия Орейро хорошо держит себя с коллегами. К тому же артист отметил профессионализм знаменитости.
«Она (Наталия Орейро. — Прим. Ред.) хорошо выглядит для своих лет. Она хорошо двигается. Она хорошо держит себя с коллегами. Она профессиональна. Красивая женщина», — поделился исполнитель главной роли.
Кристина Асмус: «Не подходить»
По словам актрисы Кристины Асмус, артистам и съемочной группе запретили подходить к Наталии Орейро. Однако запреты нарушила сама певица, когда появилась на площадке.
«Нас всех очень пугали. Не подходить, не разговаривать, дистанцироваться, убрать телефоны, ни в коем случае не фотографировать. Подъезжает в середине смены несколько внедорожников. Мы понимаем — она едет. Мы уже все трясемся. Выбегает Наталия абсолютно позитивная, светлая, очень быстро говорящая. Ко всей съемочной группе подлетела, каждого обняла, представилась. Максимально комфортный, позитивный, дружелюбный человек», — отметила Кристина Асмус.
Наталия Орейро: «Это традиция»
В то же время главный «новогодний подарок» — Наталия Орейро заявила, что восхищается Россией. По ее словам, особый трепет у нее вызывает то, что россияне сохраняют свои традиции. Особенно певицу радует русский волшебник — Дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочкой.
«Для меня замечательно, что в России есть Дедушка Мороз с внучкой. Это традиция, которой у нас нет. У нас есть завезенная, чужая традиция — Санта Клаус. Я даже не знаю, откуда он взялся. Тот факт, что Россия сохраняет свои традиции, наполняет меня гордостью, и я глубоко ими восхищаюсь. И я всегда говорю, что национальное кино очень важно», — призналась Наталия Орейро.
Кирилл Кузин: «Через призму сказки»
О работе над фильмом рассказал и режиссер картины Кирилл Кузин. По его словам, история призвана показать нынешним детям то, о чем мечтали их родители, когда сами писали письма Деду Морозу и наряжали новогоднюю елку вместе со своими родителями.
«Мы, по сути, взяли на себя функцию детишкам рассказать так, как было тогда не через призму сложностей, а через призму сказки», — рассказал режиссер.
Премьера новогодней комедии «Письмо Деду Морозу» состоится в России 27 ноября. В картине сыграли Иван Охлобыстин, Игорь Жижикин, Владимир Стержаков, Эвелина Бледанс, Дима Билан. В съемках картины принимали участие и те артисты, которых больше нет с нами: Роман Попов и Владимир Симонов.
Фильм напомнит всем нам, что никогда не поздно снова стать детьми и что все мечты, даже самые сокровенные, которые мы загадывали, когда на телевизоре шел сериал «Дикий ангел», могут претвориться в жизнь. Ведь Новый год — это пора чудес, так пусть он будет счастливым. Feliz Navidad!
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Наталия Орейро прилетит в Россию в ноябре.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
87%
Нашли ошибку?