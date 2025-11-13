Герои на незаметном участке войны: о чем будет фильм «Есть только МиГ»

27 ноября в прокат выходит фильм, созданный при участии Национальной Медиа Группы — «Есть только МиГ». На примере главного героя, Ивана Поливанова, лента рассказывает о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. События переносят зрителя в 1944 год. Как проходили съемки, расскажет корреспондент «Известий» Николай Никулин.

Они становятся героями на незаметном участке войны, на ложном аэродроме. Это фильм о защитниках Родины, с их драмами, но и юмором. Режиссер Александр Жигалкин назвал свой фильм «героической комедией», какие мы видели ранее только в советском кино: вспомним «В бой идут одни „старики“» иди «Небесный тихоход».

Съемки проходили в Подмосковье и Калужской области. По сюжету, главному герою, летчику Ивану Поливанову в исполнении Даниила Попова, после ожога роговицы глаза запрещают летать и переводят на новое место. Там начинается бомбежка, и он недоумевает: почему все радуются? Вдруг он понимает, что попал на ложный аэродром, назначение которого отвлекать противника от действительных целей. К слову, эта сцена была одной из самых сложных для пиротехников. Но и очень интересной.

«Плюс нашей картины, что Поливанов, главный герой, у нас было все время в очках. Это нам чуть-чуть развязывало руки. Он всегда в очках. Мы ему одевали игровые очки, меняли на очки, которые как бы травмобезопасные и без натуральных линз. И он у нас бегал между взрывами», — рассказал руководитель группы пиротехников Алексей Терехин.

Макеты самолетов МиГ, Як и Мессершмитт были специально созданы для этой картины, с использованием настоящих запчастей. К слову, МиГ-3 играет в сюжете ключевую роль, поскольку главный герой находит в лесу его обломки и мечтает вернуть самолет в небо.

«МиГ для нас был таким сразу героем. Нам очень понравилась строка из песни „Есть только миг“, с одной стороны. А с другой стороны, к этому времени МиГов почти не было. Вот этот момент, что это последний МиГ», — поделился режиссер Александр Жигалкин.

Сцены воздушных сражений снимались при помощи новейших LED-экранов. Камеры закреплялись вокруг моделей самолетов.

«Мы с их помощью все это смогли воплотить и даже поднять в небо одновременно два самолета, они у нас в одном кадре. Такого никто не делал еще. Воздушные бои были абсолютными с точки зрения кино. Их всего три в фильме. У нас все летит, стреляет, трясется», — рассказал Жигалкин.

В кадре — София Лопунова, Владимир Ильин, Алексей Шевченков, Алексей Дмитриев. Важную роль играет и музыка. Игорь Угольников, не только сыгравший в фильме, но и выступивший продюсером, вместе с режиссером Александром Жигалкином попросил композитора Ивана Замотаева написать что-то легкое, подчеркивающее юмористический характер ленты. Анатолий Белозеров, много работавший с Игорем Угольниковым на военных фильмах, рассказывает, что даже при записи звуков двигателей самолетов есть много нюансов.

«Например, пикирующий самолет винтовой, у которого пушка на фюзеляже, а не на крыльях. Оказывается, она стреляет между оборотами, между лопастями. И когда он пикирует, двигатель начинает ускоряться, и стрельба тоже ускоряется. Выходит из пике, двигатель замедляется, и стрельба замедляется. То есть я должен озвучить не просто „та-та-та“, а „тр-р-р-та-та“», — рассказал звукорежиссер Анатолий Белозеров.

На экране историческая правда и художественная не вступают в противоречия. И с 27 ноября в кино можно будет ее всецело ощутить.

