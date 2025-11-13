Шатдаун, гудбай! Трамп подписал законопроект о финансировании правительства США

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Приостановка работы органов власти стала самой продолжительной в американской истории.

Когда в США закончился шатдаун 2025

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Дональд Трамп подписал закон о финансировании правительства

Президент США Дональда Трамп подписал закон о финансировании правительства страны до конца января следующего года, тем самым положив конец рекордному по продолжительности шатдауну в истории Соединенных Штатов.

По словам президента, республиканцы смогли согласовать проект бюджета, несмотря на шантаж со стороны представителей Демократической партии. Об этом заявил Трамп, выступая в Белом доме.

«Мы посылаем ясный сигнал, что мы не поддаемся вымогательству. Вот, что это было. Демократы пытались шантажировать страну», — отметил американский лидер.

Ранее стало известно, что Сенат США согласовал проект бюджета. За документ проголосовали 60 сенаторов. 40 парламентариев выступили против. Это голосование стало первым успешным после 14 неудач.

Федеральное правительство США прекратило работу 1 октября 2025 года. Шатдаун стал самым продолжительным в истории страны и продлился 43 дня. Причиной стал конфликт Республиканской и Демократической партий из-за проекта бюджета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США во время шатдауна теряли каждую неделю по 15 миллиардов долларов.

