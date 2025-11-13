«Я устала»: Тодоренко о кризисе в семье после рождения третьего сына

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 17 0

Любые проблемы, с которыми сталкивается телеведущая после родов, она старается воспринимать с юмором.

Как старшие сыновья Тодоренко относятся к третьему ребенку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Старшие сыновья Регины Тодоренко ревнуют ее с мужем к третьему ребенку

После рождения третьего ребенка в семье российской певицы и актрисы Регины Тодоренко наступил кризис. Об этом сама звезда заявила в своем Telegram-канале.

По ее словам, спустя полтора месяца радости и нежности, старший и средний дети осознали перемены. Семилетний Михаил «дико ревнует» родителей, а трехлетний Мирослав — дерется и обзывается.

«Я устала, видимо, от недосыпа, а у ВМ (Влад Михайлович Топалов, муж Регины — Прим.ред) голова кругом от круговорота чужих людей в доме (муж собеседовал около 40 кандидаток на роль нашей няни)», — поделилась Тодоренко.

Кроме того, звезда пожаловалась, что из-за домашних хлопот пропустила концерт певца Вани Дмитриенко.

Певица отметила и положительные моменты семейной жизни. Ее свекровь, которую исполнительница назвала «святой», помогает заботиться о детях и вкусно кормит всю семью, пока Влад и Регина работают. Кроме того, у звезды успехи и на рабочем фронте — ей предложили принять участие в двух проектах в январе и мае, а также уже утвердили один проект на июнь. Тодоренко пообещала фанатам, что скоро запишет новые композиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Регина Тодоренко показала последствия третьих родов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:23
«Я устала»: Тодоренко о кризисе в семье после рождения третьего сына
9:15
Правительство Москвы получило статус работодателя нового поколения для молодежи
9:06
Силы ПВО за ночь сбили 130 украинских дронов над регионами России
9:03
Любовь Сталина, арест мужа и тайная ненависть: скрытая жизнь Любови Орловой
9:00
Закончил свою жизнь в стенах психбольницы: трагическая судьба актера Николая Гриценко
8:59
Позвал на свидание не ту: юношу до смерти замучили из-за любви к девушке бандита

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году