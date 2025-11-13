Давить больше нечем: в США заканчиваются цели для санкций против России

Вашингтон изучает предложения Москвы по ДСНВ.

Рубио признал исчерпание санкционных рычагов США против России

США признали, что надавить на Россию им больше нечем. В беседе с журналистами госсекретарь США Марко Рубио заявил: Вашингтон просто не может как-то еще ограничить Москву.

«Осталось не так много для введения санкций с нашей стороны. Честно говоря, я не знаю, что еще можно сделать. У нас просто заканчиваются объекты для санкций», — сказал Рубио.

Вместе с тем, глава американской дипломатии добавил, что несмотря на санкции, страны по-прежнему сохраняют плодотворные контакты. Например, между США и Россией идет обмен предложениями по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений, который утратит силу уже через несколько месяцев, если его не продлят.

Впрочем, в Кремле заявили, что будут придерживаться его условий еще год, но только если их будет соблюдать Белый дом.

