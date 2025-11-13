Спустя неделю триумфа: мексиканская королева красоты и ее бойфренд погибли в ДТП

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Молодая обладательница муниципального титула и ее возлюбленный столкнулись с грузовым автомобилем.

Мексиканская королева красоты погибла в ДТП

Фото: 5-tv.ru

Элисон Монтаньо Герреро, недавно удостоенная титула «Мисс Теокальтиче — 2025», вместе со своим бойфрендом Хесусом Эдуардо Севериано Гарсия погибла в дорожно-транспортном происшествии на территории Мексики, когда их легковой автомобиль врезался в грузовик с полуприцепом. Об этом сообщает Parriva.

По имеющейся информации, авария произошла через неделю после коронации Герреро. В результате столкновения пара скончалась на месте. Состояние водителя грузовика на текущий момент не разглашается.

Местные правоохранительные органы и прокуратура штата начали расследование для установления всех обстоятельств происшествия и причин столкновения. Представители муниципалитета Теокальтиче отмечают, что новоиспеченная королева красоты пользовалась уважением в сообществе не только благодаря внешности, но и своей приверженности принципам.

Следствие намерено выяснить дорожные условия, возможное превышение скорости, техническое состояние транспортных средств и роль водителя грузовика в произошедшем. Результаты проверки будут существенно влиять на дальнейшие процессуальные решения.

