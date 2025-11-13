«Было бы потрясающе»: Джордж Клуни хочет, чтобы его дети пошли по стопам жены

Джордж Клуни хочет, чтобы его дети пошли по стопам жены

Голливудский актер Джордж Клуни рассказал, что предпочел бы, чтобы восьмилетние близнецы — Александр и Элла — выбрали карьеру, похожую на путь их матери Амаль. Она работает юристом в области международного права и прав человека. Об этом сообщает People.

В интервью 64-летний Клуни отметил, что не хочет, чтобы дети росли в атмосфере Голливуда и становились актерами.

«Потому что я не хочу, чтобы они в этом участвовали. На самом деле они еще не знают, чем я зарабатываю на жизнь», — со смехом рассказал он.

Когда издание предположило, что близнецы могут пойти по стопам матери, актер ответил, что надеется на это.

«Надеюсь. Боже мой, юрист? Это было бы потрясающе», — поделился он.

Клуни также рассказал о жизни семьи во Франции, где они с Амаль растят детей вдали от голливудской суеты.

«Я провел на ферме большую часть своего детства, и в детстве я ненавидел эту идею. Но теперь для них это как… Они не сидят за гаджетами, ужинают со взрослыми, убирают за собой посуду. У них гораздо лучшая жизнь», — отметил актер.

Он признался, что боялся воспитывать детей в Лос-Анджелесе. Клуни думал, что в США к его детям будут относится предвзято из-за статуса отца, и близнецы никогда бы не смогли познать справедливости.

«Во Франции всем наплевать на славу — и это прекрасно. Я не хочу, чтобы они жили в страхе перед папарацци. Я не хочу, чтобы их сравнивали с чьими-то другими знаменитыми детьми», — рассказал актер.

Во время интервью журналисты запечатлели забавный семейный момент: обсуждая обед — лимонную пасту и курицу со свежими помидорами из их сада — Амаль пошутила, что им «повезло», ведь готовил не она.

«А что было бы, если бы мама приготовила?» — обратился в шутку к детям Клуни.

«Мы бы все умерли!» — синхронно ответили близнецы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.