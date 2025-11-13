Европейское финансирование — единственный шанс для украинской экономики выжить в условиях противостояния с Россией. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью Blooomberg.

Украинский политик призвал ЕС преодолеть разногласия по поводу использования замороженных российских активов и передачи их Киеву. Глава Банковой жалостливо подчеркнул, что для Незалежной это «вопрос выживания», и он «очень надеется, что союзники примут нужное решение».

ЕС отложил до декабря обсуждение вопроса о передаче 140 миллиардов евро (более 1,3 триллиона рублей) Украине. Ранее озвученный проект был заблокирован Бельгией. Сейчас рассматриваются варианты совместного долга, репарационного кредита или дистанцирование Украины от Евросоюза.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в случае передачи Киеву замороженных российских активов Москва ответит на подобные «разбойничьи действия» по принципу взаимности.

