Зрелище, похожее на конец света: что ждать от метеорного потока Леониды в 2025 году

Метеорный поток Леониды 2025 можно будет наблюдать с 16 по 17 ноября

Леониды — это метеорный поток, который можно увидеть в небе с определенной периодичностью. В 2025 году нас ожидает эффектное зрелище: целая ночь падающих звезд. Подробнее обо всем, что стоит знать о Леонидах, пишет Life.ru.

Пик Леонид в этом году

Пик метеорного потока в 2025 году можно будет застать ночью с 16 на 17 ноября. Лучше начать наблюдать за ним прямо с 16 ноября в 23 часа. Наиболее ярким он станет к часу или двум ночи. Закончится пик 17 ноября на рассвете. Если же вы встаете часов в пять или шесть утра, то все еще можете застать это зрелище.

Сколько метеоров можно увидеть

Метеоров будет не очень много: от десяти до 15 падающих звезд в час. Это гораздо меньше, чем на Леонидах 1833-го и 1966 годов. Дело в том, что Леониды привязаны к комете 55P / Темпеля — Туттля, которая находится еще далеко от Земли.

Как наблюдать Леониды

У землян есть все шансы увидеть Леониды во всей красе, так как 20 ноября наступит новолуние. Это та фаза Луны, когда ее не видно на небосводе. А пик Леониды приходится как раз на ночи с минимальной освещенностью. Другими словами, звездопад не будет «засвечен».

Чтобы его увидеть, достаточно, по сути, просто выйти на балкон, можно еще вооружиться телескопом. Но будет неплохо, если в этот момент вы будете находиться вне большого города, так как световое загрязнение помешает все разглядеть.

Леониды и созвездие Льва

Леониды названы таким образом, потому что при просмотре звездопада нам кажется, будто метеоры вылетают из созвездия Льва. Лев на ночном небе — радиант метеорного потока. Радиант — это точка, из которой падающие «звезды» оказываются видны на небе в ночное время. То есть на самом деле он не является источником метеоров, просто через это созвездие звезды заходят в наше поле зрения.

История Леонид: метеорные штормы 1833, 1966 и 1999 годов

Леониды стали известны человечеству относительно недавно. В 901 году Евтихий Александрийский дал этому звездопаду название и описал в своих работах. Однако после этого о Леонидах все почему-то забыли. В следующий раз о них вспомнили лишь в 1833 году, когда люди наблюдали яркий звездопад. Многие тогда решили, что наступил конец света.

«Буря падающих звезд обрушилась на Землю, небо в любом направлении было забито светящимися следами и освещалось величественными болидами», — так писала о той ночи ирландская писательница и астроном Агнес Клерк.

В 1934 году у певца Фрэнка Синатры появилась композиция, посвященная этой теме — Stars Fell on Alabama (Звезды падали на Алабаму). Ее исполняли также Элла Фицджеральд и Луи Армстронг.

В 1966 году этот звездопад вернулся. Тогда Леониды вошли в кураж и выдавали до 150 тысяч метеоров в час. Небо буквально заполонили падающие метеоры, но тогда уже люди были морально к этому готовы.

В 1999-м Леониды вновь дали о себе знать и выдавали в ночном небе до пяти тысяч метеоров в час.

Комета 55P / Темпеля — Туттля, управляющая метеорами, пока что находится за пределами Солнечной системы, но она вернется к нам в 2031-м и 2064 годах. Скорее всего, именно в эти годы стоит ожидать следующего звездопада.

