Труп жениха: мужчина умер, пытаясь похудеть к собственной свадьбе
Он хотел впечатлить родителей невесты.
Фото: 5-tv.ru
SCMP: в Китае мужчина умер в попытках похудеть к своей свадьбе
В Китае 36-летний мужчина по имени Ли Цзян умер после операции по шунтированию желудка, которую он решил сделать, чтобы похудеть перед встречей с родителями своей невесты. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
По данным СМИ, мужчина весил более 130 килограммов и стремился сбросить лишний вес к свадьбе. Однако вскоре после хирургического вмешательства у него развилась дыхательная недостаточность, которая привела к смерти.
Родственники погибшего утверждают, что причиной трагедии могло стать некачественное предоперационное обследование, а также несвоевременное оказание медицинской помощи при первых признаках осложнений.
В больнице, где проходила операция, заявили, что вмешательство было назначено по показаниям, а врачи действовали строго в рамках медицинских протоколов.
Для установления точной причины смерти Ли Цзяна создана специальная комиссия. Представители клиники подчеркнули, что готовы взять на себя ответственность в зависимости от выводов независимой экспертизы.
