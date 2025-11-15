Труп жениха: мужчина умер, пытаясь похудеть к собственной свадьбе

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 152 0

Он хотел впечатлить родителей невесты.

Чем опасна операция по шунтированию желудка

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

SCMP: в Китае мужчина умер в попытках похудеть к своей свадьбе

В Китае 36-летний мужчина по имени Ли Цзян умер после операции по шунтированию желудка, которую он решил сделать, чтобы похудеть перед встречей с родителями своей невесты. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

По данным СМИ, мужчина весил более 130 килограммов и стремился сбросить лишний вес к свадьбе. Однако вскоре после хирургического вмешательства у него развилась дыхательная недостаточность, которая привела к смерти.

Родственники погибшего утверждают, что причиной трагедии могло стать некачественное предоперационное обследование, а также несвоевременное оказание медицинской помощи при первых признаках осложнений.

В больнице, где проходила операция, заявили, что вмешательство было назначено по показаниям, а врачи действовали строго в рамках медицинских протоколов.

Для установления точной причины смерти Ли Цзяна создана специальная комиссия. Представители клиники подчеркнули, что готовы взять на себя ответственность в зависимости от выводов независимой экспертизы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:52
Российские силы ПВО за четыре часа сбили 36 дронов ВСУ над пятью регионами
23:39
Ливан подаст жалобу в Совбез ООН из-за строительства Израилем стены на границе
23:19
«Для кого-то известная, для кого-то — нет»: Зара о популярности в музыке
22:59
«Настоящее волшебство»: Пэрис Хилтон поздравила дочь с двухлетием в соцсети
22:39
Умеров заявил о планах возобновить переговоры по обмену пленными
22:18
В Запорожской области число абонентов без электричества возросло до 66 тысяч

Сейчас читают

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Суд Челябинска арестовал высокопоставленных работников ГУФСИН за взятку
«Эгометр у меня выключен»: певец Иракли про свою борьбу с гордыней
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году