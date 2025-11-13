У пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика сохраняется болевой синдром

Омбудсмен заявила, что у пострадавшего в Красногорске ребенка болевой синдром

У мальчика, пострадавшего в результате взрыва в Красногорске, сохраняется ярко выраженный болевой синдром. Об этом сообщила детский омбудсмен Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.

«После ранения у ребенка сохраняется сильный болевой синдром, поэтому врачи держат его под седацией», — написала Мишонова.

По словам детского омбудсмена, мальчику еще предстоит восстановление и реабилитация.

Инцидент произошел накануне во дворе одного из жилых домов Красногорска. По информации следствия, ребенок обратил внимание на денежную купюру, лежавшую на земле. Когда он наклонился, чтобы ее поднять, произошел взрыв. У ребенка диагностированы разрывы мягких тканей, а также повреждения пальцев кисти.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пострадавший в Красногорске мальчик пришел в сознание и разговаривает. Шестичасовая операция прошла успешно, однако врачам пришлось ампутировать часть пальцев пострадавшего.

