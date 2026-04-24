Смертельно опасный тренд: почему женщины все чаще выбирают рожать дома

В России смертельно опасный криминальный тренд набирает популярность. Беременным предлагают не обращаться к врачам и родить ребенка дома. В интернете даже публикуют множество инструкций, как это сделать. А также истории счастливых молодых мам, которые отказались от услуг перинатальных центров. Но вот в реальности все наоборот.

Десятки искалеченных женских судеб и погибших новорожденных. Одну из россиянок врачи едва успели спасти считанные дни назад. Корреспондент «Известий» Елена Хмура изучила шокирующую статистику и нашла тех, кто делает незаконный бизнес на домашних родах.

То, что ее спасли, врачи называют чудом. Мать четверых детей из Петрозаводска решила: своего пятого ребенка сможет родить дома без помощи врачей. В итоге — разрывы органов, потеря крови — почти два литра. Едва успели довезти до больницы.

«Нам удалось справиться с кровотечением, сохранить матку и в последующем выписать женщину домой», — рассказала заведующая акушерским отделением патологии беременности Перинатального центра города Петрозаводск Ирина Рудакова.

Не всем так везет. Москва. Блогерша Аиша Еремина рожала дома в надувном бассейне, а всего через час ее ребенок умер. Малыш из поселка Ленино в Крыму прожил еще меньше — несколько минут. Похожая трагедия произошла и в Магадане. Однако женщины, несмотря на риск, все чаще выбирают именно домашние роды. Елена Коншина — одна из тех, кто надеялся, что дома все пройдет легче и комфортнее, чем в больнице.

«Я так хотела успеть получить удовольствие. У меня была мечта, я начиталась, что женщины испытывают поток мурашек в этом процессе, что настолько это здорово», — объяснила Елена Коншина.

Иллюзию, будто даже дома все будет под контролем, подогревают те, для кого медицина — это бизнес. Помочь родить обещают частные акушеры. Совсем не обязательно, что у тех, кто так себя называет, есть диплом врача. Однако их услуги обойдутся в десятки тысяч рублей.

В интернете множество объявлений, где женщинам предлагают домашние роды. Однако чаще это маркетинговый ход частных клиник. Роды будут проходить в больнице, но в обстановке, похожей на домашнюю. Однако можно найти и акушерок, которые действительно готовы выехать на дом.

Звоним по одному из объявлений. Акушерка озвучивает цену — 30 тысяч за роды. Но не хочет нести никакой ответственности за здоровье женщины и ребенка.

«Я принимала трое домашних родов, и трое своих родов. И училась на акушерском деле, но это очень маленький опыт. Вы же понимаете, что в домашних родах тоже бывают летальные исходы? И если что-то случиться, то я постараюсь там не быть. Я не хочу в тюрьму», — заявила акушерка.

Чтобы не иметь проблем с законом, помощницы в родах могут представляться доулами. То есть компаньонками, которые оказывают беременным психологическую поддержку.

«Обычно кто выбирает рожать дома? Это женщины, у которых уже был травматический опыт родов в роддоме. Люди в целом не доверяют медицине, они бояться, им страшно», — объяснила психолог Дарья Соколова.

Этим страхом обычно и манипулируют те, кто ради наживы готов рискнуть здоровьем женщины в домашних родах. Но врачи-акушеры, которые работают официально, единодушны: это слишком рискованно.

«Все-таки нужна целая бригада медиков: акушерка, врач акушер-гинеколог, врач-неонатолог. А если понадобиться экстренное родоразрешение, то это еще целая бригада хирургов», — объяснила акушер-гинеколог Антонина Дорофеева.

Елена Коншина говорит, хотя в ее случае все прошло без осложнений, и ее дочь родилась здоровой, повторять этот опыт она никому не рекомендует. Слишком опасно. Но чтобы это понимали все женщины, нужно системная работа, говорят врачи. Например, в школах материнства.

