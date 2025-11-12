Губернатор Воробьев навестил пострадавшего при взрыве ребенка в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил девятилетнего мальчика, пострадавшего при взрыве на детской площадке в Красногорске. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Навестил 9-летнего Глеба, который пострадал на детской площадке в Красногорске. Сейчас он под присмотром врачей в Детском центре имени Л. М. Рошаля», — говорится в сообщении.

Медики оценивают его состояние как тяжелое. Хирургическая операция, продолжавшаяся более шести часов, завершилась успешно, однако врачам пришлось ампутировать часть пальцев пострадавшего. Губернатор поблагодарил медицинский персонал за профессионализм и выразил уверенность, что семья мальчика получит всю необходимую помощь со стороны региональных властей.

Инцидент произошел накануне во дворе одного из жилых домов Красногорска. По данным следствия, ребенок обратил внимание на денежную купюру, лежавшую на земле. Когда он наклонился, чтобы ее поднять, произошел взрыв.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

