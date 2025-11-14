«Важно наслаждаться»: Наталья Орейро о своих радостях жизни

Александра Якимчук
Актриса уверена, что нужно уметь наслаждаться моментом.

Наталья Орейро призналась в любви к жизни и шоколаду

Звезда сериала аргентинского сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро обожает шоколад и умеет радоваться жизни. Об этом рассказала сама актриса на презентации новогодней комедии «Письмо Деду Морозу».

По словам знаменитости, шоколад является одним из ее любимых лакомств, и она часто себя им балует. Даже шутит о том, что именно он позволяет ей быть в отличной физической форме. Однако не только сладость приносит Орейро радость.

«Я очень благодарна за все, что со мной происходит. Я обожаю играть. И то, что это мне еще и позволяет путешествовать, сниматься — это замечательно!» — призналась артистка.

Кроме того, она умеет принимать прожитые годы. С удовольствием берется за роли, которые соответствуют ее возрасту. Причем у нее в активе есть как комедийные работы, так и серьезные драматические роли.

«Человек идет по жизни, и важно наслаждаться и жить текущим моментом. И также понимать, что мы здесь временно», — отметила Наталья.

Кроме шоколада ей очень нравится суп, который с самого девства знаком каждому россиянину, — борщ. Актриса не только его пробовала, но и умеет самостоятельно его готовить. Более того, она научила своего сына варить это блюдо.

«Мой сын делал презентацию по России. В школе нужно было выбрать какую-то страну. Он выбрал Россию, сам. И он приготовил борщ. Он его подал холодным, но всем понравилось», — рассказала Орейро.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Кристине Асмус работалось с Натальей Орейро.

