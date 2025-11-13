«Абсолютно позитивная»: Кристина Асмус о работе с Наталией Орейро

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 4 606 0

Актрисы вместе снялись в новогодней сказке.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Асмус; 5-tv.ru

Кристина Асмус: с Натальей Орейро было очень комфортно работать

Звезда аргентинского сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро — позитивный человек и суперпрофессионал. Об этом рассказала актриса Кристина Асмус на презентации новогодней комедии «Письмо Деду Морозу».

«Максимально комфортный, позитивный, дружелюбный человек. Невероятно красивая женщина и суперпрофессионал. Одно удовольствие было работать вместе», — поделилась Асмус впечатлениями о сотрудничестве с Орейро в новогодней сказке.

Российская артистка призналась, что Наталия не оправдала ожидания съемочной группы. Дело в том, что всю команду пугали зарубежной звездой. Им строго-настрого запретили взаимодействовать с Орейро за пределами кадра и просили максимально дистанцироваться. Нельзя было и фотографироваться с иностранной коллегой.

Однако, когда Наталия приехала, то она сама ко всем подошла и настроила на позитивный лад всех работающих над картиной.

«Подъезжает в середине смены несколько внедорожников. Мы понимаем — она едет. Мы уже все трясемся, не собирается даже смотреть, дышать в ту сторону. Останавливаются машины, и из одной из них выбегает Наталия абсолютно позитивная, светлая, очень быстро говорящая. Ко всей съемочной группе подлетела, каждого обняла, представилась», — вспоминала Кристина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем Наталью Орейро поразил опыт съемок в российском кино.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

