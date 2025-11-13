Северная Европа и Прибалтика выделят 500 млн долларов военную помощь Украине

Лилия Килячкова
Средства будут направлены на закупку необходимого вооружения.

Северная Европа и Балтия выделят средства на помощь Украине

Фото: www.globallookpress.com/U.S. Air Force

Финляндия, Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция объявили, что они профинансируют пакет оборонных материалов для Украины на сумму 500 миллионов долларов в рамках инициативы НАТО и США «Список приоритетных потребностей Украины» (PURL). Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Это совместное обязательство внести свой вклад в инициативу PURL еще больше укрепит приверженность стран Северной Европы и Балтии поддержке Украины», — заявил Хяккянен.

Все средства будут направлены на закупку необходимого вооружения и военных материалов в США с последующей их поставкой Киеву.

Инициатива PURL, анонсированная президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, предназначена для финансирования помощи Украине в области оборонных материальных средств из Соединенных Штатов. Программа финансируется европейскими союзниками и Канадой, обеспечивая ускоренную логистику поставок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина хочет получить от США 27 зенитных ракетных комплексов Patriot.

