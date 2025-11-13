Матвиенко переизбрали председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко переизбрали на должность председателя Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств-участников СНГ. Решение было принято во время заседания совета МПА СНГ в Душанбе.

Кандидатуру Валентины Ивановны предложил рассмотреть спикер верхней палаты парламента Республики Таджикистан Рустами Эмомали. По его словам, под руководством Матвиенко МПА СНГ стала центром создания модельных законодательных актов. При этом он указал на то, что деятельность Матвиенко выделяется особой вовлеченностью и ответственностью.

В подарок Валентине Матвиенко по итогам голосования передали букет из 21 белой розы. В свою очередь спикер Совета Федерации выразила благодарность коллегам за оказанное доверие. Она дала обещание продолжить укрепление отношений между государствами Содружества.

Данный пост Матвиенко занимает бессменно с 2011 года. По закону, главу совета Межпарламентской ассамблеи СНГ избирают сроком на год.

Ранее, писал 5-tv.ru, Валентина Матвиенко предложила ввести звание «Заслуженный реставратор РФ».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.