Яну Троянову* заочно приговорили к восьми годам лишения свободы

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 74 0

Также актрисе назначили штраф в 250 тысяч рублей и запретили администрировать сайты.

Сколько лет тюрьмы дали Яне Трояновой*

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актрису-русофобку Яну Троянову* признали виновной по делу о призывах к терроризму и возбуждении ненависти. Второй Западный окружной военный суд заочно назначил ей восемь лет лишения свободы. Об этом 5-tv.ru сообщил один из участников процесса.

Кроме того, беглую артистку оштрафовали на 250 тысяч рублей и запретили ей администрировать сайты на протяжении четырех лет. Кроме того, 27 августа Трояновой назначили штраф в 45 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Троянова была объявлена в международный розыск и заочно арестована по делу о возбуждении ненависти или вражды 9 декабря 2024 года. Сбежав во Францию, она публично высказывалась против России и специальной военной операции на Украине, публично поддерживала убийства россиян, в том числе маленьких детей. Также актриса обвиняла родину в своем алкоголизме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — включена в реестр иностранных агентов, а также внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:11
Силы ПВО за два часа уничтожили 14 украинских дронов над территорией России
19:00
В МИД Украины нахамили Орбану после его отказа давать деньги Киеву
18:46
Призрак бывшего напал на нового парня британской журналистки
18:33
Савинова стала чемпионкой многоборья «Кубка «Небесная грация» среди юниоров
18:23
Более тысячи работников Starbucks намерены провести забастовку в США
18:15
«Не все взрослые так поступают»: детям на борту парома показали порно

Сейчас читают

«Абсолютно позитивная»: Кристина Асмус о работе с Наталией Орейро
«Сердечко на секундочку остановилось»: Сафронов о том, как мама утерла нос подругам
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году