Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина может не рассчитывать на финансовую поддержку со стороны Венгрии после коррупционного скандала. Об этом политик написал в своей социальной сети Х.

«Золотая иллюзия Украины рушится. Военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена… После всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу главы киевского режима», — говорится в публикации Орбана.

Он также отметил, что страна не будет перечислять деньги венгерских граждан на поддержку Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина «не выживет» без помощи Евросоюза. Он призвал ЕС преодолеть разногласия по поводу использования замороженных российских активов и передачи их Киеву. Глава Банковой жалостливо подчеркнул, что для Незалежной это «вопрос выживания», и он «очень надеется, что союзники примут нужное решение».

