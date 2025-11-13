Орбан отказался финансово помогать Украине после коррупционного скандала

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Страна не потерпит «никаких финансовых требований и шантажа» со стороны Зеленского.

Орбан отказался финансово поддерживать Украину

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина может не рассчитывать на финансовую поддержку со стороны Венгрии после коррупционного скандала. Об этом политик написал в своей социальной сети Х.

«Золотая иллюзия Украины рушится. Военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена… После всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу главы киевского режима», — говорится в публикации Орбана.

Он также отметил, что страна не будет перечислять деньги венгерских граждан на поддержку Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина «не выживет» без помощи Евросоюза. Он призвал ЕС преодолеть разногласия по поводу использования замороженных российских активов и передачи их Киеву. Глава Банковой жалостливо подчеркнул, что для Незалежной это «вопрос выживания», и он «очень надеется, что союзники примут нужное решение».

