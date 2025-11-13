Путин назвал отношения РФ и КНР предпосылкой построения справедливого миропорядка

Страны сотрудничают на различных направлениях, совместно создают экономические, транспортные, энергетические и гуманитарные проекты.
Путин: взаимодействие РФ и КНР способствует построению справедливого миропорядка
Взаимодействие России и КНР в международных делах способствует построению наиболее справедливого миропорядка. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе диалога «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая». Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.
«Тесное взаимодействие Москвы и Пекина в международных делах, в том числе в рамках таких авторитетных объединений, как БРИКС и ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), способствует построению более справедливого и демократического многополярного миропорядка», — заявил Владимир Путин.
Глава государства также отметил, что отношения между Россией и Китаем развиваются довольно динамично, в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. По словам Путина, страны успешно сотрудничают на различных направлениях, совместно создают масштабные экономические, транспортные, энергетические и гуманитарные проекты.
Кроме того, Владимир Путин указал на то, что важной составляющей российско-китайских связей традиционно является диалог между ведущими политическими партиями двух государств.
«Важно, что „Единая Россия“ и Коммунистическая партия Китая поддерживают регулярные контакты с участием не только своих центральных органов, но и региональных структур», — подчеркнул глава государства.
По словам Путина, это дает возможность обстоятельно обговаривать вопросы двусторонней повестки дня, обмениваться практическим опытом в областях партийного строительства, парламентской и законотворческой деятельности.
