Мишустин указал на важность обеспечения РФ и КНР условий для инвестиций

Россия и Китай должны продолжить совместно создавать условий для взаимных инвестиций и общих проектов. Об этом 4 ноября во время визита в Пекин заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Важно продолжить создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций. Поддерживать наши совместные проекты», — сказал он на встрече с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином.

Мишустин также передал китайскому лидеру наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина и подчеркнул, что по итогам переговоров глав государств в мае в Москве и в сентябре в Пекине приняли решения, направленные на дальнейшее укрепление партнерства и стратегического взаимодействия между двумя государствами.

Также премьер отметил, что 3 ноября в городе Ханчжоу прошла 13-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. В ходе заседания, по словам Мишустина, обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки и обозначили новые цели на пути к укреплению торгово-экономических и научно-технических связей.

Мишустин подчеркнул, что перекрестные Годы культуры между Россией и Китаем прошли успешно. Он также уверен, что мероприятия в рамках Годов образования будут интересными и насыщенными.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, накануне Мишустин заявил, что отношения с Китаем находятся на самом высоком уровне и продолжают динамично развиваться.

