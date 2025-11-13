Си Цзиньпин отказался от участия в саммите G20 в ЮАР

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от участия в саммите G20, который состоится в Йоханнесбурге, ЮАР, с 20 по 24 ноября. Об этом написала газета Die Zeit, ссылаясь на заявление китайского МИД.

Уточнялось, что вместо главы государства на мероприятии Китай представит премьер Госсовета Ли Цян. По примечанию источника, главы трех крупнейших стран-участниц объединения еще никогда не отказывались от посещения саммита с момента создания G20.

Помимо этого, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в конце октября 2025 года заявил, что президент РФ Владимир Путин не собирается участвовать в саммите «Большой двадцатки». В дальнейшем российский лидер поручил направить делегацию от государства на мероприятие.

Главой российской делегации назначили заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина. Также в состав команды вошел замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Позже президент США Дональд Трамп передал, что не поедет на предстоящий саммит G20. Он отметил, что в ЮАР происходит коммунистическая тирания, добавив, что этой стране больше не нужно находиться в «Большой двадцатке». К этому Трамп заявил, что представители правительства Соединенных Штатов присутствовать на саммите G20 не будут, пока в ЮАР нарушаются права человека. Он пояснял, что ждет следующий саммит «Большой двадцатки» в Майами в 2026 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп сообщил о желании видеть Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в 2026 году.

