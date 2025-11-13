Си Цзиньпин отказался от участия в саммите G20 в ЮАР

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 79 0

Главы трех крупнейших стран-участниц объединения никогда не отказывались от посещения саммита с момента его создания.

Кто поедет на саммит Большой двадцатки вместо Си Цзиньпина

Фото: Reuters/Maxim Shemetov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от участия в саммите G20, который состоится в Йоханнесбурге, ЮАР, с 20 по 24 ноября. Об этом написала газета Die Zeit, ссылаясь на заявление китайского МИД.

Уточнялось, что вместо главы государства на мероприятии Китай представит премьер Госсовета Ли Цян. По примечанию источника, главы трех крупнейших стран-участниц объединения еще никогда не отказывались от посещения саммита с момента создания G20.

Помимо этого, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в конце октября 2025 года заявил, что президент РФ Владимир Путин не собирается участвовать в саммите «Большой двадцатки». В дальнейшем российский лидер поручил направить делегацию от государства на мероприятие.

Главой российской делегации назначили заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина. Также в состав команды вошел замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Позже президент США Дональд Трамп передал, что не поедет на предстоящий саммит G20. Он отметил, что в ЮАР происходит коммунистическая тирания, добавив, что этой стране больше не нужно находиться в «Большой двадцатке». К этому Трамп заявил, что представители правительства Соединенных Штатов присутствовать на саммите G20 не будут, пока в ЮАР нарушаются права человека. Он пояснял, что ждет следующий саммит «Большой двадцатки» в Майами в 2026 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп сообщил о желании видеть Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в 2026 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:11
Силы ПВО за два часа уничтожили 14 украинских дронов над территорией России
19:00
В МИД Украины нахамили Орбану после его отказа давать деньги Киеву
18:46
Призрак бывшего напал на нового парня британской журналистки
18:33
Савинова стала чемпионкой многоборья «Кубка «Небесная грация» среди юниоров
18:23
Более тысячи работников Starbucks намерены провести забастовку в США
18:15
«Не все взрослые так поступают»: детям на борту парома показали порно

Сейчас читают

«Абсолютно позитивная»: Кристина Асмус о работе с Наталией Орейро
«Сердечко на секундочку остановилось»: Сафронов о том, как мама утерла нос подругам
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году