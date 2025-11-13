NBS: Более тысячи работников Starbucks намерены провести забастовку в США

Более тысячи сотрудников компании Starbucks планируют провести забастовку в 65 торговых точках в США в знак протеста против отсутствия прогресса в трудовых переговорах с компанией. Об этом сообщил телеканал NBS.

Работники сети требуют улучшений условий труда и кадрового состава в заведениях, а также повышения заработной платы.

Забастовка призвана сорвать Starbucks проведение Дня красных стаканов, который является одним из самых загруженных дней в году. С 2018 года в рамках этой акции клиенты, которые покупают сезонный напиток, получают многоразовые красные стаканы.

Профсоюз, объединяющий бариста компании, заявил, что забастовка повлияет на заведения в 45 городах, среди которых Нью-Йорк, Филадельфия, Миннеаполис, Сан-Диего, Сент-Луис, Колумбус и родной город Starbucks Сиэтл. В настоящее время около 550 заведений Starbucks в США входят в состав профсоюза.

По словам организаторов, дата окончания забастовки не известна. Более того, к ней готовы присоединиться другие заведения, если Starbucks не достигнет контрактного соглашения с профсоюзом.

