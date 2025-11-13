Кот спас семью от наводнения на Филиппинах во время тайфуна

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 66 0

Число погибших от бедствия превысило 240 человек.

Кот спас семью от наводнения на Филиппинах во время тайфуна

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На филиппинском острове Себу кот Неко помог семье избежать опасного наводнения после тайфуна «Тино». Об этом хозяин животного Дэвид Пол Агуспина рассказал в социальных сетях, передает Газета.ру.

Когда ранним утром 4 ноября тайфун обрушился на город Талисай, вода начала стремительно подниматься в доме семьи. Четырехлетний Неко вел себя необычно тревожно: он сидел у окна и внимательно наблюдал за улицей, а затем случайно сбросил ноутбук хозяина на пол.

«Этот звук меня разбудил. Когда я поднял ноутбук, пол уже был мокрым, и вода быстро прибывала. Я выглянул в окно и понял, что дом затапливает», — рассказал Дэвид Пол Агуспина.

Мужчина немедленно поднялся наверх, чтобы разбудить остальных членов семьи. Все успели собрать необходимые вещи и вместе с тремя питомцами, включая Неко, перебрались в трехэтажный дом соседей.

«Если честно, меня очень трудно разбудить. Если бы не Неко и упавший ноутбук, я бы, возможно, уже не проснулся», — признался Дэвид.

Тайфун «Тино» (международное имя — «Калмаэги») сформировался в Тихом океане 30 октября 2025 года и достиг категории 3 по шкале ураганов Саффира — Симпсона, с ветром до 149–170 км/ч и порывами до 220 км/ч.

Стихия принесла разрушения и массовые эвакуации; число погибших превысило 240 человек, более 1,4 миллиона были эвакуированы, свыше двух миллионов пострадали. Урон нанесен 24 провинциям Филиппин, включая области Лусон, Висайяс и Минданао. Власти объявили режим национального бедствия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:05
Неизвестный пронес бензин и устроил пожар в кинотеатре московского ТЦ «Авиапарк»
23:00
Опасные заблуждения: в какие мифы о гормонах верят люди
22:59
«Прорывной»: Беловол дала высокую оценку закону о развитии виноделия в РФ
22:49
Киевский режим ухудшает свою позицию, отказываясь от диалога с Россией
22:42
В Госдуме отреагировали на призыв G7 к немедленному прекращению огня на Украине
22:34
«Вы имеете право»: Николай Басков вышел из себя на съемках шоу

Сейчас читают

В Карелии рухнул истребитель Су-30
«Страшно не подняться»: упавший на презентации робот о своем самочувствии
«Сердечко на секундочку остановилось»: Сафронов о том, как мама утерла нос подругам
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году