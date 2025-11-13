Кот спас семью от наводнения на Филиппинах во время тайфуна

На филиппинском острове Себу кот Неко помог семье избежать опасного наводнения после тайфуна «Тино». Об этом хозяин животного Дэвид Пол Агуспина рассказал в социальных сетях, передает Газета.ру.

Когда ранним утром 4 ноября тайфун обрушился на город Талисай, вода начала стремительно подниматься в доме семьи. Четырехлетний Неко вел себя необычно тревожно: он сидел у окна и внимательно наблюдал за улицей, а затем случайно сбросил ноутбук хозяина на пол.

«Этот звук меня разбудил. Когда я поднял ноутбук, пол уже был мокрым, и вода быстро прибывала. Я выглянул в окно и понял, что дом затапливает», — рассказал Дэвид Пол Агуспина.

Мужчина немедленно поднялся наверх, чтобы разбудить остальных членов семьи. Все успели собрать необходимые вещи и вместе с тремя питомцами, включая Неко, перебрались в трехэтажный дом соседей.

«Если честно, меня очень трудно разбудить. Если бы не Неко и упавший ноутбук, я бы, возможно, уже не проснулся», — признался Дэвид.

Тайфун «Тино» (международное имя — «Калмаэги») сформировался в Тихом океане 30 октября 2025 года и достиг категории 3 по шкале ураганов Саффира — Симпсона, с ветром до 149–170 км/ч и порывами до 220 км/ч.

Стихия принесла разрушения и массовые эвакуации; число погибших превысило 240 человек, более 1,4 миллиона были эвакуированы, свыше двух миллионов пострадали. Урон нанесен 24 провинциям Филиппин, включая области Лусон, Висайяс и Минданао. Власти объявили режим национального бедствия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.