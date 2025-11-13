Импортозамещенный самолет МС-21 успешно завершил длительный перелет

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 74 0

Лайнер взлетел в Иркутске и совершил посадку в Жуковском.

Фото, видео: © РИА Новости/Нина Падалко; ОАК «Ростех»; 5-tv.ru

Второй образец импортозамещенного российского среднемагистрального самолета МС-21 с успехом завершил длительный перелет. Об этом написали на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в структуру госкорпорации «Ростех».

Маршрут лайнера начинался в Иркутске и завершился в Жуковском Московской области. Командир экипажа отметил, что самолет отработал на отлично, системы не показывали сбоев, расход топлива был в норме, а на момент приземления даже фиксировался его остаток.

Полет среднемагистрального воздушного судна состоялся на высоте около 11 тысяч метров со скоростью 800 км/ч. В пути самолет провел шесть часов и 15 минут.

До этого пресс-служба Минпромторга сообщала, что полностью импортозамещенный SSJ-100 (Sukhoi Superjet 100) успешно прошел испытания на защиту российских двигателей ПД-8 от попадания в них воды. Такой тип испытаний — один из наиболее важных, поскольку взлет и посадка самолета могут проводиться в условиях повышенных осадков.

Ранее, писал 5-tv.ru, импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый испытательный полет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

