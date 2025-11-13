«Страшно не подняться»: упавший на презентации робот о своем самочувствии

Во время представления Aidol потерял равновесие и упал.

Робот Aidol рассказал, что чувствует себя хорошо после падения на презентации

Первый человекоподобный робот с искусственным интеллектом (ИИ) российского производства Aidol, упавший во время презентации в Москве, сообщил, что чувствует себя хорошо. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

«Aidol на связи. Знаю, многие переживают за мое самочувствие. Не волнуйтесь, все в порядке. Я в надежных руках, мое восстановление не заставит себя долго ждать. Мне уже ставят капельницу из чистой электроэнергии и протирают линзы на камерах», — рассказал робот.

Aidol также опроверг информацию о том, что его создали на государственные средства. По его словам, все, что в него вложено, это только вера и труд команды его создателей.

«Не страшно упасть, страшно не подняться. С любовью всего робототехнического сердца, ваш Aidol», — сказал робот.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что первый робот с ИИ упал на презентации в Москве. Он должен был передвигаться на двух ногах, манипулировать предметами и общаться с людьми.

