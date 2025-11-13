В МИД заявили о падении отношений Москвы и Берлина до низшей точки с момента создания ФРГ

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 79 0

Претензии Германии на «лидерство» вызывают отталкивающие исторические параллели у здоровых политических сил в Европе.

Отношений РФ и Германии опустились до низшей точки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

МИД РФ: отношения с Германией находятся в низшей точке с момента создания ФРГ

Отношения между Россией и Германией по вине Берлина опустились до самого низкого уровня с момента создания ФРГ. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«По вине правящих сегодня в Германии политических элит они находятся в низшей точке с момента образования ФРГ. В Берлине сделали ставку на политику реванша и разрыв складывавшихся десятилетиями многоплановых связей между нашими странами, вознамерились нанести России «стратегическое поражение», — отмечено в публикации ведомства.

Также в министерстве отметили, что претензии Германии на лидерство вызывают неприятие и отталкивающие исторические параллели у здоровых политических сил Европы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Германия закроет въезд в страну россиянам с паспортами старого образца. ФРГ стала восьмой европейской страной, ограничивающей прием небиометрических документов РФ. Ранее такие меры ввели такие страны, как Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия и Литва.

