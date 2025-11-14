«Враги наследника, трепещите!» — Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя

Эфирная новость 25 0

Соперника Гарри Поттера британский актер воплотил на сцене театра на Бродвее.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя

Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя. Спустя 15 лет британский актер вновь сыграл злого соперника Гарри Поттера — теперь уже в бродвейском театре. И вот, как отреагировали зрители.

В продолжении волшебной саги повзрослевший Драко Малфой отправляет своего сына в Хогвартс. Том Фелтон стал первым актером из оригинальной кинофраншизы, кто вернулся к своей роли в театральной постановке.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьера сериала, основанного на цикле романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере, намечена на 2027 год.

В сериальной экранизации самой популярной саги о Гарри Поттере роль директора Хогвартса досталась актеру Джону Литгоу. Говорят, он так популярен, что американские СМИ следят даже за его реакциями на шутки — положение в обществе, достойное директора главной школы магии.

Правда, почтительный статус связан и с почтительным возрастом, а это не самый благоприятный расклад для сериала HBO. Особенно, если вспомнить историю с «первым» Дамблдором — Ричардом Харрисом, не дожившим до съемок третьего фильма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:51
Генерал Попов получил автомобиль Lexus за привилегии при стройке Генштаба
10:46
В Госдуме предложили бороться с «хитрыми» ценниками на продукты
10:40
«Враги наследника, трепещите!» — Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя
10:38
«Известия» дали вторую жизнь антифашистским карикатурам Бориса Ефимова
10:33
Матвиенко заявила о прогрессе в экономической сфере между РФ и Таджикистаном
10:33
Ключ ко всему: что делать при утрате мобильного номера

Сейчас читают

В Карелии рухнул истребитель Су-30
«Страшно не подняться»: упавший на презентации робот о своем самочувствии
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году