В ДТП во Владивостоке погибла сотрудница придорожного кафе

Во Владивостоке автомобиль врезался в придорожное кафе неподалеку от острова Русский на Катерной улице. В результате ДТП погибла сотрудница заведения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Приморского края.

В ведомстве отметили, что прибывшие спасатели достали из автомобиля живого водителя, а также сотрудников кафе. Всего пострадали четыре человека.

«По оперативным данным, в результате происшествия четыре человека получили травмы различной степени тяжести. К сожалению, сотрудницу кафе, спасти не удалось», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю Екатерина Кутузова.

На месте уже работают сотрудники регионального управления ДПС и прокуратуры. Установлено, что автомобиль Mitsubishi Eclipse врезался в придорожное кафе на высокой скорости, двигаясь от острова Русский по Катерной улице. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента. Тем временем, сотрудники ДПС проводят необходимые проверки.

