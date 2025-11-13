В центре Ростова-на-Дону Mercedes врезался в столб и загорелся
На месте работают сотрудники МЧС и ДПС.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
В центре Ростова-на Дону автомобиль врезался в столб и загорелся. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. Об этом сообщили местные СМИ.
Водитель на Mercedes ехал от площади Карла Маркса по Советской улице, когда его занесло на пересечении с Верхненольной улицей на новом асфальте, который по словам очевидцев очень скользкий. Автомобиль врезался на полной скорости в столб, из-за чего водитель вылетел из машины в сторону ближайшего дома. Прохожие быстро оттащили потерпевшего. После этого автомобиль загорелся.
По словам очевидцев, водитель нарушил скоростной режим.
К месту ДТП приехали скорая помощь и пожарные. Уточняется, что пассажиров в автомобиле не было. На момент приезда медиков водитель был в сознании. Отмечается, что у него сломаны ребра и ноги.
Оперативные службы пока не сообщили о случившемся.
