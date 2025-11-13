В центре Ростова-на-Дону Mercedes врезался в столб и загорелся

В центре Ростова-на Дону автомобиль врезался в столб и загорелся. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. Об этом сообщили местные СМИ.

Водитель на Mercedes ехал от площади Карла Маркса по Советской улице, когда его занесло на пересечении с Верхненольной улицей на новом асфальте, который по словам очевидцев очень скользкий. Автомобиль врезался на полной скорости в столб, из-за чего водитель вылетел из машины в сторону ближайшего дома. Прохожие быстро оттащили потерпевшего. После этого автомобиль загорелся.

По словам очевидцев, водитель нарушил скоростной режим.

К месту ДТП приехали скорая помощь и пожарные. Уточняется, что пассажиров в автомобиле не было. На момент приезда медиков водитель был в сознании. Отмечается, что у него сломаны ребра и ноги.

На месте работают сотрудники МЧС и ДПС.

Оперативные службы пока не сообщили о случившемся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что поселке Тучково Московской области 13-летний подросток на багги совершил наезд на двух женщин, стоявших у автобусной остановки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.