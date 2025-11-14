Не только ОСАГО: в РФ могут начать отслеживать наличие техосмотра у автомобилей

Дарья Орлова
Страховые союзы предложили расширить возможности дорожных камер.

Обязательно ли наличие техосмотра у авто в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В России могут начать отслеживать наличие техосмотра у автомобилей

Всероссийский союз страховщиков и Российский союз автостраховщиков выступили с инициативой расширить функционал дорожных комплексов фиксации, которые смогут определять не только наличие полиса ОСАГО, но и факт прохождения техосмотра у автомобилей, подпадающих под обязательные требования. Их доводы приводит агентство Москва.

Руководитель обеих организаций Евгений Уфимцев пояснил, что с помощью камер можно одновременно проверять наличие ОСАГО и диагностической карты. Уфимцев напомнил, что за отсутствие техосмотра предусмотрены штрафы. Он отметил, что нормы, обязывающие проходить технический контроль, сохраняют силу, особенно для машин, которые по закону должны регулярно подтверждать исправность.

При этом Уфимцев уточнил, что часть владельцев игнорирует требование о прохождении техосмотра, и среди них нередко оказываются автомобили такси. По его словам, проблема сохраняется, несмотря на действующие правила.

Ранее, 13 августа, стало известно, что водителей легковых такси обяжут проходить медицинские осмотры и техосмотр под фиксацию на камеру. Такое решение, как указывалось, связано с критической ситуацией в сфере легковых перевозок и необходимостью усилить контроль за качеством услуг.

