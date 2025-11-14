Генерал Попов получил автомобиль Lexus за привилегии при стройке Генштаба

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 73 0

Данные обстоятельства легли в основу обвинения по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере.

В чем обвиняется генерал Павел Попов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывшему заместителю министра обороны генералу армии Павлу Попову вменяют получение автомобиля Lexus и столичной квартиры за создание привилегий компании Бамстройпуть при возведении объектов Национального центра управления обороной в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

В документах указано, что следствие считает полученные Поповым имущество и транспорт бессрочными и относящимися к категории взятки. Там же подчеркивается, что передача этих активов произошла в обмен на покровительство компании со стороны генерала, тогда как строительная организация выполняла работы для Генштаба. Отдельно отмечается, что эта схема легла в основу двух эпизодов обвинения в особо крупной взятке.

Согласно материалам дела, учредитель Бамстройпути Игорь Тушкевич на допросах заявлял, что предоставил Попову автомобиль и квартиру бесплатно. Он утверждал, что сделал это в обмен на поддержку своей компании во время реализации проектов Минобороны. Сам предприниматель проходит обвиняемым по другому делу, связанному с мошенничеством на оборонных стройках.

В материалах также говорится, что Попов отвергает все обвинения. На допросе он заявил, что не занимался контролем строительства объектов НЦУО и, по его словам, не имел полномочий для предоставления кому-либо преференций. Он признал факт пользования имуществом, но подчеркнул, что машина и жилье предоставлялись ему временно и использовались не только им.

В настоящее время 235-й гарнизонный военный суд рассматривает дело в закрытом режиме. По данным источника агентства, дело включает 56 томов, а сам генерал продолжает настаивать на своей невиновности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
В Челябинской области задержали ряд руководителей ФСИН
12:52
Рэп и фольклор: ST представил новый альбом «ПодСказки»
12:45
Просто наступает зима: Петербург накрыли снегопады
12:34
Захарова высмеяла разговор Мерца и Зеленского о беженцах
12:30
Суд приговорил к 8 годам колонии рэпера Obe1Kanobe за создание наркоплантации
12:27
ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области

Сейчас читают

«Хочется оградить»: Лиза Моряк о безопасности детей в интернете
В Карелии рухнул истребитель Су-30
«Страшно не подняться»: упавший на презентации робот о своем самочувствии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году