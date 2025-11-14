Генерал Попов получил автомобиль Lexus за привилегии при стройке Генштаба

Бывшему заместителю министра обороны генералу армии Павлу Попову вменяют получение автомобиля Lexus и столичной квартиры за создание привилегий компании Бамстройпуть при возведении объектов Национального центра управления обороной в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

В документах указано, что следствие считает полученные Поповым имущество и транспорт бессрочными и относящимися к категории взятки. Там же подчеркивается, что передача этих активов произошла в обмен на покровительство компании со стороны генерала, тогда как строительная организация выполняла работы для Генштаба. Отдельно отмечается, что эта схема легла в основу двух эпизодов обвинения в особо крупной взятке.

Согласно материалам дела, учредитель Бамстройпути Игорь Тушкевич на допросах заявлял, что предоставил Попову автомобиль и квартиру бесплатно. Он утверждал, что сделал это в обмен на поддержку своей компании во время реализации проектов Минобороны. Сам предприниматель проходит обвиняемым по другому делу, связанному с мошенничеством на оборонных стройках.

В материалах также говорится, что Попов отвергает все обвинения. На допросе он заявил, что не занимался контролем строительства объектов НЦУО и, по его словам, не имел полномочий для предоставления кому-либо преференций. Он признал факт пользования имуществом, но подчеркнул, что машина и жилье предоставлялись ему временно и использовались не только им.

В настоящее время 235-й гарнизонный военный суд рассматривает дело в закрытом режиме. По данным источника агентства, дело включает 56 томов, а сам генерал продолжает настаивать на своей невиновности.

