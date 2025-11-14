Матвиенко заявила о прогрессе в экономической сфере между РФ и Таджикистаном

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Этого удалось добиться благодаря усилиям президентов двух стран.

Фото, видео: 5-tv.ru

За последние годы в экономическом сотрудничестве России и Таджикистана произошел серьезный прогресс. Об этом заявила председатель Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на встрече с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

«Был подписан солидный пакет документов, направленных на дальнейшее углубление и расширение нашего многопланового сотрудничества», — сказала Валентина Матвиенко, добавив, что команды двух стран хорошо поработали, чтобы данные договоренности заработали как можно быстрее.

Также спикер СФ отметила, что серьезный прогресс в развитии сотрудничества в экономической, инвестиционной и гуманитарной сфере был достигнут в первую очередь благодаря усилиям президентов двух стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валентину Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств-участников СНГ. Решение было принято во время заседания совета МПА СНГ в Душанбе. В подарок Валентине Матвиенко по итогам голосования подарили букет белых роз. Спикер СФ поблагодарила коллег за оказанное ей доверие.

