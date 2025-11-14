У нее лапки: собака запрыгнула на кровать и выстрелила в хозяина

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

В полиции ситуация вызвала ряд вопросов.

Собака запрыгнула на кровать и выстрелила в хозяина в США

Фото: 5-tv.ru

People: собака запрыгнула на кровать и выстрелила в хозяина

Полиция американского штата Пенсильвания расследует необычный инцидент, в результате которого 53-летний мужчина получил огнестрельное ранение после того, как его собака случайно привела в действие дробовик. Об этом сообщает People.

Согласно данным правоохранителей, вечером 11 ноября мужчина чистил ружье у себя дома. Он положил оружие на кровать, после чего одна из его собак запрыгнула на матрас, случайно приведя в действие спусковой механизм. Пока неясно, каким образом именно произошел выстрел.

«Он не уверен, на каком этапе чистки находился в тот момент, поэтому нельзя сказать, могла ли лапа собаки застрять в спусковом крючке и был ли снят предохранитель, или же это была производственная неисправность», — отметил капрал местной полиции.

Когда полицейские прибыли на место инцидента, пострадавший оставался в сознании. На момент происшествия в доме также находился сын пострадавшего. Он вызвал помощь, и мужчину доставили в больницу, где его прооперировали.

«Очевидно, что с любым оружием нужно обращаться так, как будто оно заряжено — держать его в безопасном направлении, не класть палец на спусковой крючок», — напомнили в правоохранительных органах.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

