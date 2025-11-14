Захарова высмеяла разговор Мерца и Зеленского о беженцах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала телефонный разговор канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского, посвященный ситуации с украинскими беженцами в Германии. Об этом сообщает Telegram-канал Захаровой.

«Так было? Мерц: Хер (herr — нем. господин, сэр. — Прим. Ред.) Зеленский, заберите украинцев из Германии. Зеленский: Хер Мерц, мне нечем их убивать в таких количествах. Будут поставки вооружений и денег, закроем границы и еще понизим мобилизационный возраст. Иначе ждите новых потоков», — написала она в своем Telegram-канале.

Мерц во время выступления на конгрессе в Берлине заявил, что просил Зеленского принять меры, чтобы молодые украинцы реже покидали страну и не приезжали в Германию в больших количествах.

По мнению Мерца, молодые мужчины необходимы Украине для прохождения военной службы. Он подчеркнул, что Германия планирует выстроить систему социальных выплат таким образом, чтобы стимулировать граждан к трудовой активности больше, чем к получению пособий.

