Лидирующие позиции: на Западе высоко оценили военную мощь РФ

Дарья Орлова
При этом ядерный потенциал страны не был взят в расчет.

У кого самая мощная армия в мире

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

BI: РФ заняла второе место в рейтинге мощи Global Firepower

Россия заняла второе место в рейтинге стран по военной мощи, составленном Global Firepower. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на исследование. По данным рейтинга, российская армия остается одной из самых сильных в мире, уступая только первой позиции — США. На третьем месте оказался Китай.

В публикации отмечается, что Россия получила показатель 0,0788 в PowerIndex, что позволило ей закрепиться на втором месте. Помимо обычного боевого потенциала, издание подчеркивает наличие у страны значительного ядерного арсенала, который в расчете Global Firepower не учитывался.

Отмечается также, что Россия занимает лидерские позиции по ряду типов транспортных средств и вооружений, а также по числу средств минной войны. Кроме того, страна возглавила рейтинг по национальным запасам газа, что усиливает ее стратегическое значение в мировом масштабе.

В октябре помощник президента РФ Николай Патрушев утверждал, что российская армия является сильнейшей в мире. Эти данные подчеркивают высокий статус страны в глобальной военной и энергетической сфере, отражая ее возможности как на обычном, так и на стратегическом уровне.

